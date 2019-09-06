FIBA 2019 Dünya Kupası’nda 54 NBA Oyuncusu Mücadele Ediyor

Çin'de düzenlenmekte olan FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden milli takımların kadrolarında 54 mevcut NBA oyuncusu yer alırken bunların üçünü Türkiye A Erkek Basketbol Milli Takımı oyuncuları Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz oluşturuyor. 31 Ağustos Cumartesi günü başlayan turnuvada; NBA’e seçilen, önceden oynamış ve aktif olarak oynamakta olan toplamda 103 NBA oyuncusu bulunuyor. Daha önce 2014’te gerçekleştirilen Dünya Kupası’nda 45 aktif olmak üzere toplamda 92 NBA oyuncusu yer almıştı.

Dünya Kupası’nda mücadele eden milli takımların kadrolarında 21 takımdan aktif NBA oyuncusu bulunurken, katılan 32 milli takımdan 25'inde en az bir aktif NBA oyuncusu, NBA’e seçilen veya NBA tecrübesi olan bir oyuncu bulunuyor. Turnuvada Boston Celtics'ten 6, Milwaukee Bucks ile Sacramento Kings’ten 5, Memphis Grizzlies, Orlando Magic ve San Antonio Spurs’ten ise 4 NBA oyuncusu var. Amerika Birleşik Devletleri dışında, en çok NBA oyuncusu Fransa ve Sırbistan (5’er) ile Avustralya ve İspanya'da (4’er) mevcut.

FIBA Basketbol Dünya Kupası ilk kez, önceki 3 Dünya Kupası’ndan farklı olarak 32 takımın katılımıyla düzenleniyor. Önceki 3 Dünya Kupası 24 takımla düzenlenmiştir. FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nde ise Afrika, Amerika, Avrupa ve Asya (Okyanusya dahil) kıtalarından toplam 80 milli takım mücadele etmişti.



