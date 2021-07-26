FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challenger Turnuvası programı

Basketbolda FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası’nda mücadele edecek milli takım, B Grubu ilk maçında yarın Macaristan ile karşı karşıya gelecek. 27 Temmuz-1 Ağustos’ta Çekya’nın Klatovy kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyonda, Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak mücadele Capkova Spor Salonu’nda TSİ 14.30’da başlayacak.

Türkiye, B Grubu’nda Çekya, Litvanya, Macaristan, Sırbistan ve İrlanda ile mücadele edecek.

B Grubu maç programı:

Yarın:

14.30 Macaristan-Türkiye

17.30 İrlanda-Litvanya

20.30 Sırbistan-Çekya

28 Temmuz Çarşamba:

14.30 Türkiye-İrlanda

17.30 Litvanya-Sırbistan

20.30 Çekya-Macaristan

29 Temmuz Perşembe:

14.30 Türkiye-Litvanya

17.30 Macaristan-Sırbistan

20.30 İrlanda-Çekya

31 Temmuz Cumartesi:

14.30 Litvanya-Macaristan

17.30 Sırbistan-İrlanda

20.30 Çekya-Türkiye

1 Ağustos Pazar:

12.30 İrlanda-Macaristan

15.30 Türkiye-Sırbistan

18.30 Çekya-Litvanya