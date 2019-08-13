FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finaldeyiz

İtalya’nın Udine kentinde düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası 16 Turu’nda Bosna Hersek’i 87-65 mağlup eden millilerimiz, çeyrek finale yükseldi.

16 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, rakibi Bosna Hersek karşısında mücadelenin ilk yarısını 51-36 önde tamamladı. Ay-yıldızlılarımızda Koralp Türk 14 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, Batın Tuna 14 sayı, 3 ribaunt, Yiğit Mestoğlu 12 sayı ve Adem Bona da 10 sayı, 16 ribauntla oynadı.

Bu sonuçla 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, turnuvada son 8 takım arasına kalmayı başardı. Millilerimiz çeyrek finalde, 14 Ağustos Çarşamba günü TSİ 17.30’da Rusya – Kuzey Makedonya karşılaşmasının galibi ile karşı karşıya gelecek.