İtalyan ekibi FIAT Torino, tecrübeli koçu Larry Brown ile yollarını ayırdı.
Torino, sezon öncesi efsane ismi takımın başına getirerek büyük dikkat çekmişti.
İtalyan ekibi, dikkat çeken bu hamleye rağmen sezona istediği başlangıcı yapamadı.
Ligde oynadığı 12 maçta sadece 4 galibiyet alabilen Torino, EuroCup'ta oynadığı 10 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
Bu kötü başlangıç sonrası Larry Brown ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollar ayrıldı.
Kariyerinde NBA ve NCAA şampiyonlukları yaşayan 78 yaşındaki koçun, ilk Avrupa deneyimi kısa süreli oldu.
FIAT Torino'da Larry Brown sonrası yardımcı koç Paolo Galbiati başantrenörlük görevini üstlenecek.