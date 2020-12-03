Pistteki değişiklikler, Grosjean'ın üçüncü virajın çıkışında yaptığı kaza sonrası gerçekleştirildi ve değişiklik yapılan yerlerin başında, Fransız pilotun kaza yaptığı yer geliyor. En önemli değişiklik tam o noktada oldu ve temasın gerçekleştiği yere lastik ve konveyör bandı eklendi. Bu sayede aldığı darbenin tekrarlanma şansı büyük ölçüde azaltılmış oldu. Hasarlı bölüm çıkarıldıktan sonra yarışın yeniden başlayabilmesi için yerleştirilen beton bloklar, yeni çelik bariyerlerle değiştirildi.

Oval pistin dokuzuncu virajında ​​da değişiklikler oldu. Bu aslında standart pistteki 13. virajın, çok daha hızlı bir versiyonu konumunda yer alıyor.

Dokuzuncu viraj öncesindeki sağ kerbler, herhangi bir aracın havaya doğru kalkma ihtimalinden ötürü kaldırıldı.