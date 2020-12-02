Bazı rakip takımlar, Enstone merkezli ekibin gelecekte yarışacağı sürücü ile beraber piste çıkmasından dolayı ekstra avantaj kazanacağına inandıkları için, bu karara tepki gösterdiler. Abu Dhabi testinin normalde 18 inçlik lastikler ile yapılması, tüm takımların 2021 hazırlığını yapmaları için yapılması bekleniyordu. Ancak kural değişiklikleri ve yeni lastiklerin, bu sene başında yapılan açıklamanın ardından, 2022'ye ertelenmesinin ardından, genç sürücü testinin takım başına en fazla iki araçla gerçekleştirilebileceği söylendi.

Bazı takımlar testin iptal edilmesini istedi, ancak sonunda takımların tamamı, bazılarının F1 koltuğunu satışa çıkarmasına yardımcı olmak amacıyla da, çaylakları kullanmaya karar verdiler.

Bu teste katılabilecek sürücülerin "Uluslararası A Lisansına sahip olması; ve FIA'nın izin vermesi haricinde, kariyerleri boyunca 2 F1 Dünya Şampiyonası yarışından fazla F1 yarışına çıkmamaları" kuralı geçerliydi.