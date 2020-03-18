FIA açıkladı: "Le Mans 24 Saat" ertelendi

Uluslararası Otomobil Federasyonu, dünya genelinde yayılan ve Fransa'da da yoğun etkisi görülen corona virüsü salgını nedeniyle Le Mans 24 Saat Yarışları'nın ertelendiğini açıkladı. Bu yıl 88.kez düzenlenecek yarış için yeni tarihin 19-20 Eylül olarak belirlendiği açıklandı.

18 Mart 2020, Çarşamba 20:19 Son Güncelleme:
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FIA açıkladı: 'Le Mans 24 Saat' ertelendi

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), dünya genelinde yayılan ve Fransa'da da yoğun etkisi görülen corona virüsü salgını nedeniyle Le Mans 24 Saat Yarışları'nın ertelendiğini açıkladı. Fransa'da 13-14 Haziran tarihlerinde 88'inci kez düzenlenecek olan Le Mans 24 Saat'in bu tarihlerde yapılamayacağı kesinleşince, yeni tarihin 19-20 Eylül olarak belirlendiği açıklandı.

FIA'nın açıklamasında, önceliğin organizasyonda çalışan personel ve sporcuların sağlığı olduğu belirtildi.

İSTANBUL (DHA)

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