FFP kıskacından DiAGNE kurtardı

Finansal Fair Play tablosunda eksi bakiyeden kurtulmak için oyuncu satmaya çalışan Galatasaray, Diagne’yi Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Club Brugge’e gönderdi. Belçika kulübü, Cim Bom’a 3 milyon 350 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncunun bu sezon kalan 2 milyon 115 bin Euro’luk maaşını ise Galatasaray karşılayacak. Brugge’ün, Diagne’yi 30 Haziran 2020’ye kadar 13 milyon Euro bonservis bedeliyle satın alma hakkı bulunuyor. Oyuncunun maaşını karşılayan Sarı- Kırmızılılar, 3 milyon 350 bin Euro kiralama bedelini ise toplam bonservis harcamasından düşerek, Finansal Fair Play’de dengeyi sağlamayı başardı.

Kulübe teşekkür etti

Yeni takımı için sağlık kontrolünden geçen Diagne, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, “Galatasaray’a her şey için teşekkür ederim. Tüm takım arkadaşlarıma ve teknik heyete teşekkür ederim. Taraftarlara da çok teşekkür ediyorum. Kısa bir ilişkimiz olsa da çok yoğundu, zafer doluydu ve tatmin ediciydi. Sonsuza kadar ailem olarak kalacaksınız” ifadelerini kullandı.

Anderlecht’e gitti Brugge’e imza attı

Belçika basını, Diagne’nin transferiyle ilgili çok ilginç bir iddia ortaya attı. Haberlerde bir Anderlecht yöneticisinin, “Aslında her konuda anlaşmıştık. Sözleşmeyi imzalayalım dedik. Hatta hangi forma numarasını istersin diye sorduk. ‘Acil bir işim çıktı’ diyerek telefonu kapattı. Acil işi Club Brugge ile sözleşme imzalamakmış” sözlerine yer verildi.



