İspanya’da devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nın 7. gününde Türkiye 3 madalya kazandı.
97 kiloda Feyzullah Aktürk altın, 57 kiloda Ahmet Duman gümüş ve 70 kiloda Ömer Faruk Çayır bronz madalyanın sahibi oldu.
Feyzullah finalde Moldova’lı Radu Lefter’i tuşla yenerek altın madalya kazandı. Ahmet ise ilk devresini 6-4 önde bitirdiği final maçında Rus rakibi Mongush’a 9-7 yenilip, gümüşle yetindi.
Türkiye böylece madalya sayısını 8’e çıkardı.
Şampiyonada bugün 74 kiloda Abdülvasi Balta final, 61 kiloda Hamza Alaca bronz, 125 kiloda Paşa Ekrem Karabulut repesaj maçı oynayacak.