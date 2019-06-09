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Feyzullah Aktürk'ten Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 97 kilo finalinde Feyzullah Aktürk, Moldovalı rakibini tuşla yenerek altın madalya kazandı.

09 Haziran 2019, Pazar 06:01
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Feyzullah Aktürk'ten Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya

İspanya’da devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nın 7. gününde Türkiye 3 madalya kazandı.

97 kiloda Feyzullah Aktürk altın, 57 kiloda Ahmet Duman gümüş ve 70 kiloda Ömer Faruk Çayır bronz madalyanın sahibi oldu.

Feyzullah finalde Moldova’lı Radu Lefter’i tuşla yenerek altın madalya kazandı. Ahmet ise ilk devresini 6-4 önde bitirdiği final maçında Rus rakibi Mongush’a 9-7 yenilip, gümüşle yetindi.

Türkiye böylece madalya sayısını 8’e çıkardı.

Şampiyonada bugün 74 kiloda Abdülvasi Balta final, 61 kiloda Hamza Alaca bronz, 125 kiloda Paşa Ekrem Karabulut repesaj maçı oynayacak. 

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