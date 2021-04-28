Feyenoord'lu Orkun Kökçü Lazio ve Roma'nın gündeminde
Feyenoord'da gösterdiği performansla İngiliz devlerinin dikkatini çeken milli futbolcu Orkun Kökçü, şimdi de İtalyanların radarına girmeyi başardı. Lazio ve Roma'nın talip olduğu Orkun için genç futbolcunun temsilcilerinin transfer görüşmesi için İtalya'ya gittikleri öğrenildi. Orkun'un adı daha önce Arsenal, Tottenham ve Leeds United ile anılmıştı.
Hollanda ekibi Feyenoord'da başırılı bir sezon geçiren milli futbolcu Orkun Kökçü'ye İngilizlerin ardından İtalyanlar da talip oldu.
Hollanda'da yayın yapan voetbalprimeur.nl sitesinin haberine göre, İtalyanların önde gelen kulüplerinden Lazio'nun Orkun Kökçü ile ilgileniyor. Genç futbolcunun temsilcisinin hafta başında transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için İtalya'nın başkenti Roma'ya gittiği öğrenildi. Haberde Roma'nın da Orkun'u takip ettiği ancak başkent temsilcisinin diğer takımıyla henüz transfer görüşmesi gerçekleştirilmediği belirtildi.
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İngiliz devleri de peşinde
20 yaşındaki milli yıldızımızın adı daha önce İngiltere Premier Lig devlerinden Arsenal, Chelsea ve Tottenham ile anılmıştı. Orkun Kökçü, altyapısından yetiştiği Feyenoord'da bu sezon çıktığı toplam 25 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.