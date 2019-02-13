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FETÖ'den yargılanan eski futbolcu Tütüneker beraat etti

FETÖ üyeliği iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan eski futbolcu Uğur Tütüneker'in beraatına karar verildi. İsmail Demiriz'in duruşmasını erteleyen mahkeme, firari Arif Erdem hakkındaki dosyanın ise ayrılmasını hükmetti.

13 Şubat 2019, Çarşamba 10:49
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FETÖ'den yargılanan eski futbolcu Tütüneker beraat etti

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 'terör örgütü üyeliği' iddiasıyla dava açılan eski futbolcu Uğur Tütüneker, yargılandığı davadan beraat etti. 

İsmail Demiriz'in duruşmasını erteleyen mahkeme, firari Arif Erdem hakkındaki dosyanın ise ayrılmasını hükmetti.

Tütüneker dava sonrası yaptığı açıklamada "Adalet yerini buldu" dedi. (Sputnik)

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