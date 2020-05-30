Türkiye’de kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinde düzenlenen ilk spor organizasyonu, dünyada ise okçuluk alanında düzenlenen ilk müsabaka olan 8. Fetih Kupası dün final müsabakalarıyla tamamlandı.

İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması’nda Makaralı yay, Olimpik yay ve Geleneksel yay olmak üzere toplam 3 dalda 128 sporcu kürsüye çıkmak için mücadele etti. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen ve Okmeydanı’ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri’ndeki organizasyonda önceki gün sıralama atışları, dün de final atışları yapıldı ve madalya kazanan sporcular belli oldu.

Bakan Kasapoğlu ödül törenine katıldı

Klasik yayda; Samet Ak, Zeynep Köse, Makaralı yayda; Furkan Oruç, Ayşe Bera Süzer, Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Koşusu’nda da Osman Öztürk ve Ahu Eker birincilik kürsüsüne çıktı. Finaller sonunda, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla ödül töreni düzenlendi. Kutlama törenine ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan videokonferansla katılım gösterdi.

Mete Gazoz’un rekoru damga vurdu

8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması’nın ilk gününde Mete Gazoz’un Türkiye rekoru, kupaya damgasını vurdu. Milli sporcu, sıralama atışlarında, 1995 yılında 339 puanla Alper Aytaçoğlu’na ait olan 70 metre Türkiye rekorunu 342 puanla kırmayı başarmıştı.