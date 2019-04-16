Fethiyespor’da Tarık Daşgün dönemi kapandı

Sezona Levent Eriş ile başlayan Fethiyespor, altıncı haftadaki Menemen Belediyespor yenilgisi sonrası kan değişimine gitti. Levent Eriş’in ayrılmasıyla 4 karşılaşmada Fevzi Sevinç dümene geçti. 11’inci haftada Zonguldak Kömürspor maçında takımın başına geçen Daşgün, Fethiyespor ile birlikte 21 maça çıktı. 5 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 22 gol atıp, 22 gol yedi. 23 puan toplayabildi. Ve ligin alt sıralarından bir türlü kurtulamadı. Tarık Daşgün’ün gitmesiyle birlikte Fethiyespor yönetiminin 3 maçlık teknik direktör arayışına başladığı öğrenildi.

Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan, konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.