Daha önce Turgutluspor, Afyonspor, Torbalıspor, Kırşehir Bld, Aydınspor 1923, Balıkesirspor, Menemenspor, Bergama Bld, Diyarbekirspor, Kocaelispor ve Erokspor'u çalıştıran 46 yaşındaki teknik adam, Aydınspor, Kırşehir ve Kocaelispor'la şampiyonluklar yaşadı. Dinçel, son olarak Erokspor'a Play-Off oynattı.

DHA