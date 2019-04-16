Fethiyespor'da Mustafa Ceviz dönemi

Etimesgut Belediyespor'a evinde 1-0 yenilerek düşme hattından uzaklaşamayan Fethiyespor'da görevinden ayrılan teknik direktör Tarık Daşgün'ün yerine Mustafa Ceviz getirildi.

16 Nisan 2019, Salı 18:28
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Fethiyespor'da Mustafa Ceviz dönemi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak Etimesgut Belediyespor'a evinde 1-0 yenilerek düşme hattından uzaklaşamayan Fethiyespor'da görevinden ayrılan teknik direktör Tarık Daşgün'ün yerine Mustafa Ceviz getirildi. Daha önce de lacivert beyazlılarda çalışan Ceviz'in son 3 maçta sahaya çıkacağı, kümede kalınması halinde gelecek sezon için bir kez daha tarafların masaya oturacağı ifade edildi.

Fethiyespor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan başkan Mustafa Ferizcan, "Etimesgut Belediyespor maçının ardından Tarık Daşgün bize ayrılmak istediğini söyledi. Biz de kendisiyle görüşüp karşılıklı yollarımızı ayırdık. Göreve, kulübümüzü çok iyi tanıyan, bize çok emekler vermiş ve zor dönemlerde görevden kaçmayan Mustafa Ceviz hocamızı getirdik. Kendisiyle 3 karşılaşmada en iyi sonuçları alacağımıza inanıyorum" dedi.

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