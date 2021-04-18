Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son maçta Halide Edip Adıvarspor'a 3-1 yenilerek hem şampiyonluk iddiasını yitiren hem de Play-Off'u garantileme fırsatını tepen Fethiyespor'da Teknik Direktör Bahri Kaya ile yollar ayrıldı. Takımı Mesut Toros'tan liderlik koltuğunda devralan Kaya, 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Grupta 4 maçtır galibiyete hasret olan Muğla temsilcisi, liderlikten zirvenin 10 puan gerisinde üçüncü sıraya geriledi.

Normal sezonun son 3 haftasında önce Play-Off'u garantileyip ardından şansını finallerde denemeyi hedefleyen Fethiyespor, Kaya'yla ilgili, "Kulübümüz, Teknik Direktör Bahri Kaya ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Bahri Kaya ve ekibine teşekkür eder bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.