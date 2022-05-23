TFF 3. Lig 3. Grup Play-Off finalinde Fethiyespor ile İçel İdmanyurdu Spor karşı karşıya geldi, Eryaman Stadı'nda oynanan maçta gülen taraf Fethiye oldu. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 eşitlik ile sona erdi.

Penaltı atışlarında rakibini 5-4 mağlup eden Ege ekibi, 2019 yılında veda ettiği TFF 2. Lig'e geri döndü. Fethiyespor'a kupasını Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Fahrettin Eserdi verdi. Kupayla birlikte tribünlere koşan Fethiyesporlu futbolcular, sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı. Maçın ardından göz yaşlarına hakim olamayan İçel İdmanyurdu oyuncuları ise duygu dolu anlar yaşadı. Hüznün hakim olduğu Mersin ekibinde maçı kaybetmenin üzüntüsü yaşandı.

2. Lig'den 2019 yılında düşen Fethiyespor, geçen sezon uzun süre lider götürdüğü ligde Play-Off'a kalıp yarı finalde elenmişti. Muğla temsilcisi, bu sezon ilk yarıyı en yakın rakibinin 9 puan önünde lider bitirmesine rağmen ikinci yarıda şampiyonluğu yine kaçırıp Play-Off'a kalmıştı. Mavi Beyazlılar, Play-Off'ta bu kez hata yapmayıp hedefine ulaştı.

Stadyum: Eryaman

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Önder Çalış xx, Mehmet Özer xx

Fethiyespor: Enes Fidayeo xx, Serhat Mutlu xx, Kadir Kurt xx, Özgür Çelik xx, Erdinç Karakaş xx, Onur Öztonga xx (Talha Mayhoş dk. 98 x) Serdar Ümit Deniz xx, Nurettin Çakır xx, Umut Kaya xx (Berkin Taşkın dk. 106, x) Ali Han Tunçer xx, Serhan Yılmaz xx (Cihad Ateş dk. 115 x)

Yedekler: Halil Kaşlı, Şahan Akyüz, Burak Başkaya, Maksut Birben

Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel

İçel İdmanyurdu: Sertaç Güzel xx, Erhan Karayer xx, Özkan Zileli xx (Gökcan Gelmez dk. 46 xx) Burak Bilgen xx (Nurettin Çağlar dk. 120 ?) Aslan Gök xx, Serhat Tunç xx (Ömer Önder dk. 66 xx) Muhammed Raşit Şahingöz xx (Murat Can Bölükbaşı dk. 77 xx) Ömer Çiçek xx (Batuhan Ayvaz dk. 77 xx) (Furkan Güneş dk. 117 x), Berkay Öztuvan xx, Hakan Yılmaz xx, Umut Aydın xx

Yedekler: Samet Diler

Teknik Direktör: Eder Alkan

Penaltılar:

Atanlar: Talha Mayhoş, Özgür Çelik, Serdar Ümit Deniz, Nurettin Çakır, Berkin Taşkın (Fethiyespor), Murat Can Bölükbaşı, Furkan Güneş, Aslan Gök, Umut Aydın (İçel İdman Yurdu)

Sarı kart: Nurettin Çakır (Fethiyespor)