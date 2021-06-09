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Fethiyespor, Talha Mayhoş ve Ali Han Tunçer'e imzayı attırdı

Misli.com 3'üncü Lig kulüplerinden Fethiyespor, iç transferde Ali Han Tunçer'le yeni mukavele yaptı. Fethiye ekibi, Kahramanmaraşspor forması giyen forvet arkası Talha Mayhoş'u da kadrosuna kattı.

09 Haziran 2021, Çarşamba 18:03 Son Güncelleme:
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Fethiyespor, Talha Mayhoş ve Ali Han Tunçer'e imzayı attırdı

Misli.com 3'üncü Lig kulüplerinden Fethiyespor'da teknik direktörlük görevine Selahaddin Dinçel'i getiren yönetim, iç ve dış transferde birer oyuncuyla anlaştı.

Lacivert-beyazlılar, geçen sezon 2'nci Lig'de Kahramanmaraşspor forması giyen forvet arkası Talha Mayhoş'la el sıkışırken, iç transferde sözleşmesi biten sağ kanat Ali Han Tunçer'le yeni mukavele imzaladı.

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