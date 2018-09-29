Fethiyespor siftah peşinde

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 haftada sadece 1 puan toplayabilen son sıradaki Fethiyespor, yarın kendisi gibi düşme potasında bulunan Tokatspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gaziosmanpaşa Stadı'nda Hasan Kaçar'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Teknik direktör Levent Eriş hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Sancaktepe Belediyespor'u 2-0 yenerek moral bulduklarını söyledi.

Eriş, "İnanıyorum ligde de ilk 3 puanımızı alacağız. Sezona maalesef istediğimiz gibi başlayamadık. Ancak inancımızı yitirmiyoruz. Tokatspor'u yenip beyaz bir sayfa açacağız" dedi.

FETHİYE, (DHA)