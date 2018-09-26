Fethiyespor - Sancaktepe Belediyespor maç sonucu: 2-0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Fethiyespor, evinde karşılaştığı Sancaktepe Belediyespor'u 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

26 Eylül 2018, Çarşamba 20:12
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Fethiyespor, evinde karşılaştığı Sancaktepe Belediyespor'u 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. 

Stat: Fethiye Şehir Stadı 

Hakemler: Oktay Taş xxx, Mustafa Onur Özgenç xxx , Bayram Çiceksoyu xxx 

Fethiyespor: Fatih xxx, Erdi xxx, Kağan xxx, Emrullah xxx (Alican dk. 74 xx ), Alper xxxx (Mahmut dk. 81 ?), Onur xxx, Yiğit xxx, Kazım xxx, Fahri xxx (Fethi dk. 51 xx), Ramazan xxx, Hakan xxx 

Sancaktepe Belediyespor: İsmet xx, Mehmet xx, Alaattin xx (Bilal dk. 46 xx), İrfan xx, Recep xx, Mert xx, Erbay xx, Oğuzhan xx (Melik dk. 46 x) Cumhur xx, İsmail xx (Timur dk. 70 xx), Can xx 

Goller: Alper (dk. 10), Alican (dk. 77) (Fethiyespor) 

Kırmızı kart: Can (dk. 44) (Sancaktepe Belediyespor) 

Sarı kartlar: Kazım, Kağan, Onur, Alper, Ramazan, Hakan (Fethiyespor) Mehmet, Melik, Timur (Sancaktepe Belediyespor) 

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