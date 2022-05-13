Fethiyespor rövanşa bıraktı

Trabzon deplasmanında yıldızı Ali Han'ın 64'üncü dakikadaki golüyle öne geçen Muğla ekibi, 81'inci dakikadaki beraberlik sayısına engel olamadı.

Bu sezon statüye göre Play-Off eşleşmelerinde deplasman golü avantajı kaldırılırken, Fethiyespor rövanşta her türlü galibiyette adını finale yazdıracak. Hangi skorla olursa olsun beraberlik durumunda ise tur atlayacak tarafı 15'er dakikalık iki uzatma ve yine eşitlik bozulmazsa seri penaltılar belirleyecek. Fethiye rakibini 17 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de ağırlayacak. Gruptaki diğer yarı final eşleşmesinde Orduspor 1967, İçel İdmanyurdu'nu 1-0 yenip avantajı cebine koydu.

DHA