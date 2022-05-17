Fethiyespor-Ofspor maç sonucu: 3-2

TFF 3. Lig 3. Grup Play-Off Yarı Final rövanş maçında Fethiyespor, Ofspor'u konuk etti. İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Ege ekibi, Fethiye İlçe Stadı'nda ağırladığı Karadeniz temsilcisini 3-2 mağlup etti, adını finale yazdırdı.

Fethiye'ye final biletini getiren goller; 8. ve 27. dakikalarda Nurettin Çakır ile 58. dakikada Serhan Yılmaz'dan geldi. Ofspor'un 26. dakikada Ömer Çetinbaş ile 64. dakikada Adnan Gülen ile bulduğu goller ise kritik maçta yeterli olmadı. Konuk takım, ayrıca 80. dakikada Buğrahan Karslı ve 86. dakikada Ömer Çetinbaş'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle nedeniyle karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

Gruptaki diğer yarı final eşleşmesinde ilk maçı 1-0 kaybeden İçel İdmanyurdu Spor, rövanşta konuk ettiği Orduspor 1967'yi 3-0 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.

Stat: Fethiye Şehir

Hakemler: Yalçın TaşkınFurat xx, Emrah Akkaya xx,Çağrı Yıldırım xx

Fethiyespor: Enes xx, Erdinç xx, Alihan xxx (Berkin dk. 87 ?), Serdar xxx (Maksut dk. 90 ?), Serhan xx (Cihat dk. 87 ?), Özgür xx, Umut xx (Talha dk. 72 x), Nurettin xxx (Burak dk. 87 ?), Serhat xx, Onur xx, Kadir xx

Yeşilyurt D.Ç Ofspor: Mizhat Burak xx, Buğrahan xx, Muhammet Emre xx (Tugay dk. 77 x), Emre xx (Bora dk. 84 x), Adnan xxx, Volkan xx (Onur dk. 84 ?), Ömer xx, Fikret xx (Miraç dk. 77 x), Gökhan xx, Temel xx, Serkan x (Oktay dk. 61 x)

Goller: Nurettin (dk. 8 ve 27), Serhan (dk. 58) (Fethiyespor), Ömer (dk. 35), Adnan (dk. 64) (Yeşilyurt D.Ç Ofspor)

Kırmızı kartlar: Buğrahan (dk.80), Ömer (dk. 86) (Yeşilyurt D.Ç Ofspor)

Sarı kartlar: Buğrahan (Yeşilyurt D.Ç Ofspor), Umut Kaya (fethiyespor)