Fethiyespor-Nazilli Belediyespor maç sonucu: 1-1

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor, 2022-2023 sezonunun ikinci hazırlık karşılaşmasında Fethiyespor’a konuk oldu.

Fethiye ilçe stadında oynanan karşılaşmada Nazilli Belediyespor her iki devrede farklı on birlerle mücadele etti. Karşılaşmada Fethiyespor 1. dakikada Nurettin Çakır ile ilk golü buldu. Daha sonra etkili oyununun karşılığını 39. dakikada Nurettin Çağlar'ın ayağından bulduğu gol alan Naz Naz beraberliği yakaladı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında farklı bir 11 ile sahada yer alan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda girdiği pozisyonlarda gol bulamayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Nazilli Belediyespor, bu karşılaşma ile yeni sezon kamp programının ilk etabını tamamladı. Siyah İnciler 3. hazırlık karşılaşmasını 4 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Göztepe ile oynayacak. (İHA)