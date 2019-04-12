Fethiyespor moral ziyareti

Ligin bitmesine 4 hafta kala, ekonomik sıkıntılarla boğuşan Fethiyespor’u yeni seçilen CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir, Fethiyespor eski Başkanlarından İsmail Öztürk ziyaret ederek destek sözü verdiler.

2.lig kırmızı grupta 29 puan ile 15.sırada yer alan Fethiyespor’da cumartesi günü oynayacağı Etimesgut Belediyespor maçı öncesinde yeni seçilen Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir, Fethiyespor eski Başkanlarından İsmail Öztürk Fethiyespor Kulübünü ziyaret etti.

Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan ziyarette kulübün ekonomik olarak zorda olduğunu, sıkıntılar yaşandığını belirtti. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca takımın ligde kalmasının çok önemli olduğunu vurgularken, sorunları çözeceklerini ifade etti.

FTSO Başkanı Osman Çıralı, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir’de takımın cumartesi gün oynanacak olan maçın çok önemli olduğunu belirterek, taraftarları tribüne davet ettiler.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve beraberindekiler daha sonra Fethiyespor'un antrenmanına giderek futbolcularla sohbet ettiler. Futbolcular ile toplu fotoğraf çektiren Alim Karaca yaptığı konuşmada, ''Oda başkanlarımız ile birlikte sizlere destek olmaya geldik. Bu ligde kalmamız için ne gerekiyorsa sahada yapmanızı bekliyoruz. Bizler sizlerin arkanızdayız. Sıkıntılarınızı oda başkanlarımızla birlikte öncelikle çözeceğiz. Sizlerden bu maçtan 3 puan bekliyoruz'' dedi.

Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan ise Alim Karaca’nın mazbatasını almasının ardından ilk ziyaretini Fethiyespor’a yaptığını belirterek, “Sıkıntıları hep beraber çözeceğiz” dedi.

İHA



