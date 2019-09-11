Fethiyespor - Kızılcabölükspor maç sonucu: 3-2

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci tur maçında evinde Kızılcabölükspor'la karşılaşan Fethiyespor, rakibini 3-2 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Fethiyespor gol perdesini penaltıdan açtı. Metin 41. dakikada beyaz noktadan topu ağlarla buluştururken, ilk yarı ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı: 1-0. Lacivert-beyazlılar 56'ncı dakikada Enes'in golüyle 2 farklı skoru ele geçirdi: 2-0. Kızılcabölükspor 67'de Ali ile farkı 1'e indirdi ancak 74'te sahneye çıkan Anıl Fethiyespor'u 3-1 öne geçirdi. Maçta son sözü 80'inci dakikada Kızılcabölükspor'dan Ali söyledi: 3-2.

STAT: Fethiye Şehir

HAKEMLER: Davut Dakul Çelik (xxx), Fatih Deveci (xxx), Birkan Çanakcıoğlu (xxx)

FETHİYESPOR: Sabri (xx) - Metin (xxx), Erdeniz (xxx), Mert (xxx), Serhat (xx), Enes (xxx), Cemal (xxx), Aykut (xx), Ozan (xxx) ( Dk. 62 Fatih xx), Erkan Kapar (xx) (Dk. 64 İbrahim xx), Anıl (xxx) (Dk. 77 Erkan Gök x)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç (xx) - Mustafa Altun (x) (Dk. 81 Ertuğrul x), Mustafa Ethem Erboğa (xx), Serkan (xx), Melih (x), ( Dk. 46 Kerem x), Hasan Emiroğlu (xx), Hasan Can Yalçıntekin (x), (Dk. 62 Ali x ), Alper (xx), Taygun (xx), Abdullah (xx), İlyas (xx)

GOLLER: Dk. 41 (Pen.) Metin, Dk. 56 Enes, Dk. 74 Anıl ( Fethiyespor ) Dk. 67 ve Dk 80 Ali (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Mustafa Altun, Alper ( Kızılcabölükspor), Enes, Mert (Fethiyespor)