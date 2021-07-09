Misli.com 3'üncü Lig'de geçen sezon kaçırdığı şampiyonluğa yeni sezonda ulaşma hedefiyle iddialı bir kadro kurmaya çalışan Fethiyespor, kariyerinde 6 şampiyonluk bulunan kaleci Ahmet Altın'la anlaştı. Hafta içinde stoperler Onur Öztonga ve Şahan Akyüz'ü alan Muğla temsilcisi, son olarak TFF 1'inci Lig'in iddialı ekiplerinden Samsunspor'da forma giyen 35 yaşındaki file bekçisine imza attırdı.

Kariyerinde Kırşehirspor, Akhisarspor, Aydınspor 1923, Altınordu ve BB Erzurumspor formalarını giyen Ahmet; Akhisar, Aydın, Samsun ve 3 kez Erzurum'da olmak üzere toplamda 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.