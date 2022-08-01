Futbol dünyada büyük bir endüstri. Transfer rakamları ise çılgın boyutlarda. Özellikle kulüplerin altyapıdan futbolcu çıkaramaması ve çılgın boyutlarda bonservis bedelleri ödemeleri birçok kulübü adeta batma noktasına getirdi. Bunun en iyi örneklerinden biri de Fethiyespor. Bir dönem kayyum seslerinin yükseldiği, geçmiş yönetimlerin sahipsiz bıraktığı Fethiyespor, yönetimi ve taraftarıyla hem şampiyonluk kazandı hem de dev anlaşmalara imza attı. Gelinen noktada futbol akademisiyle altyapı hamlesi başlatan Fethiyespor, artık dünyaya futbolcu ihraç edecek. TFF 2. Lig'e yükselerek hedef büyüten Fethiyespor’da futbol akademisi oluşturuldu ve yüzlerce çocuk kademeli olarak altyapıdan eğitim almaya başladı.

Hedef; altyapıdan yetiştirilen çocukların Türk ve dünya futbol piyasasına kazandırılması. 1933 Yılında kurulan ve 89 yıllık mazisiyle birçok başarıya imza atan Fethiyespor Futbol Akademisi’nde yüzlerce çocuk, Türk futboluna kazandırılmak için adeta kampa alındı ve 209 çocuk topbaşı yaptı. 6 ile 12 yaş arası çocuklar, günde 1 saat 15 dakika süren antrenmanlarla geleceğin yıldızları olma yolunda özel antrenmanlarla yetiştiriliyor.

BAŞKAN ESAT BAKIRCI: “BU SAHALAR BİZE YETMEZ”

Fethiyespor’a yaklaşık 40 yıl futbolcu, yönetici ve başkan olarak hizmetlerde bulunan Esat Bakırcı, futbol akademisi gerçeğini anlattı. Futbol endüstrisinin dünyada akıl almaz boyutlara ulaştığını ifade eden Bakırcı şöyle konuştu:

“Futbol akademisi eğitim aynı zamanda bilinçli sporcu yetiştirmek demek. Yetenekli yüzlerce çocuğumuzu altyapıya aldık. Dünya futbol piyasasına, liglerimize ve aynı zamanda Milli takımımıza futbolcu göndermek en büyük hedeflerimiz arasında. Burada kayıtlı 200’ün üzerinde çocuğumuz var. Yeter ki inanalım. Fethiyespor bizim aşkımız. Bu çocuklar geleceğimiz. Bizim idealimiz çocuklarımızı yeşil sahalara çekmek, başlangıcını yapmıştık ama artık hedefi büyüttük. Esnaf Hastanemizin verdiği destek ile birlikte çocuklarımızı futbola kazandırmak istiyoruz. İnanıyorum bu desteklerle iyi bir nesil yetiştireceğiz” Taraftarlarımız ile birlikte el ele verdiğimiz sürece de başaramayacağımız hiçbir şey yok. Çocuklarımız ve aileler bu işe emek veriyor. Sağolsunlar, iş adamlarımız, kaymakamımız, belediye başkanımız desteklerini esirgemiyorlar. Çocuklarımıza destek verelim zaten gerisi kendiliğinden gelir. Her iş gelir geçer. Ama önce çocuklarımızı ve futbolumuzu kurtaralım. Biz bu bilinçle gidersek bu sahalar bize yetmez”

KULÜPLERİN ÇOĞU BORÇ BATAĞINDA

Fethiyespor Kulübü Başkan Vekilleri Osman Yiğit ve Halil Uran ise ''Futbol akademisiyle dünya çapında futbolcular yetişeceği görüşünde birleştiler. Başkan Vekili Osman Yiğit, “Hedef Barcelona, City, Real Madrid olmak değil. Onlara futbolcu ihraç etmek. Barcelona maddi nedenlerden Messi’yi kaybetti. Gerek süper lig , gerek dünya devlerinin maddi durumu ortada. Çoğu borç batağında. Ülkemizde olduğu gibi dünya devleri de altyapıdan futbolcu çıkaramıyor. Hedefimiz onlar gibi çılgın fiyatlara futbolcu almak değil. O fiyatlara futbolcu ihraç etmek bunun için kolları sıvadık. Çok tecrübeli hocalar eşliğinde burada yetişecekler” diye konuştu.

ÇOCUKLARIN BESLENME VE GELİŞİMİ TAKİP EDİLECEK

Fethiyespor Basın Sözcüsü Nurkaya Gündoğdu, gelinen noktanın gurur verici olduğunu belirterek, “Lokman Hekim Esnaf Hastanesi’nin büyük desteğiyle aynı dönemde sportif amaçlı yapılacak olan işlerin dışında da, başta çocukların beslenmesinin geliştirilmesi, sporcu birey olarak yetiştirilmesiyle ilgili her konuya önem verecekler. Şu andaki profesyonel takımın kullandığı kulüp binasını ve alttaki ofislerimizi tamamını altyapıya bırakacağız. Altyapı ayrı bir tesis kazanmış olacak. Toplam 8 milyon TL hatta daha da üstü bir rakam harcanacak.” ifadelerine yer verdi.

“TÜRK FUTBOLUNA DEĞER KATACAK”

Ferhiyespor U14 Teknik Sorumlusu Fatih Genç, futbol akademisinde yetiştirdikleri çocuklar hakkında şunları söyledi. Toplamda 209 kayıtlı çocuğumuz var. Grup sayılarımız ise kaleci grubunu ayrı olarak çalıştırdığımız zaman grup sayılarımız da maksimum 20’şer kişilik. Yaş aralığımız ise 2009 ve 2016 arası. Aynı anda 1 saat 15 dakika antrenman yapıyoruz. 4 hoca aynı anda 2 grup halinde yaptığımızda ise 1 günde 8 grup çıkartıyoruz. Sayı artması halinde ise 10 gruba çıkarmayı planlıyoruz. Türk futboluna değerler katacağımıza inanıyoruz” dedi.