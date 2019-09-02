Fethiyespor-Erokspor maç sonucu: 3-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup’ta ilk hafta Erokspor’u evinde 3-0 yenen Fethiyespor liderlik koltuğuna oturdu. Ev sahibi ekip 36'ncı dakikada Turgay’ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk devre bu skorla sona erdi. Fethiyespor son 10 dakikada ise 2 gol daha buldu. Lacivert-beyazlılar 81'inci dakikada Halil’in ayağından bulduğu golle iyice rahatlarken, müsabakada son sözü 86'ncı dakikada Anıl Arıcıoğlu söyledi.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır (xx), Mert Baykal (xx), Burak Akduman (xx)

FETHİYESPOR: Serkan (xxx) - Hüseyin (xx), Sabri (xxx), Erdi (xxx), İbrahim (xx), Sergen (xx) (Dk. 75 Aykut x), Turgay (xxx) (Dk. 66 Cemal xx), Mert (xxx), Anıl Arıcıoğlu (xx), Anıl Gir (xx) (Dk. 71 Metin xx), Halil (xxx)

EROKSPOR: Özgür (x) - Sinan (xx), Muhammet (x), Erhan (xx), Gökcan (x), Efe (xx), Alper (x) (Dk. 80 Eray), Melih (xx), Emre (x) (Dk. 46 Abdurrahman x), Şahin (xx), Halil (x) (Dk. 69 Orhan x)

GOLLER: Dk. 36 Turgay, Dk. 81 Halil, Dk. 86 Anıl Arıcıoğlu (Fathiyespor) SARI KARTLAR: Erdi, İbrahim (Fethiyespor) - Melih (Erokspor)