Fethiyespor - Çengelköyspor maç sonucu: 6-2

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off oynamayı daha önce garantileyen Fethiyespor, normal sezonun son maçında Atlas Maden Çengelköyspor'u farklı yendi: 6-2. Fethiye İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibinin gollerini 31'inci dakikada Cemal, 51'inci dakikada Hüseyin, 55 ve 75'inci dakikalarda Anıl Gir, 68 ve 72'nci dakikalarda Hakan Yakup attı. Konuk takımın golleri 45 ve 63'üncü dakikalarda Safa'dan geldi. Bu skorla sezonu grubunda 58 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Fethiye, Play-Off çeyrek finalinde 51 puanla 4'üncülüğü elde eden Yomraspor'la eşleşti. Fethiye rakibiyle Play-Off'ta ilk maçı 6 Mayıs Perşembe günü deplasmanda, rövanşı 10 Mayıs Pazartesi günü evinde oynayıp adını yarı finale yazdırmaya çalışacak.

STAT: Fethiye İlçe

HAKEMLER: Onur Bingöl (xx), Tansu Doğan Yılmaz (xx), Serkan Öksüz (xx)

FETHİYESPOR: Halil (xx) - Erkan (xx), Hüseyin (xxx), Sabri (xxx), Hayrullah (xxx) (Dk. 72 Yasin xx), Murat Berkan (xx), Berkay (xx), Cemal (xxx), Yakup Alkan (xx) (Dk. 59 Serhat xxx), Anıl Gir (xxxx), Anıl Arıcıoğlu (x) (Dk. 46 Hakan Yakup xxx)

ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR: Tunahan (x) - Mertcan (x) (Dk. 46 Rıdvan x), Fatih Sercan (xx), Ferhat (x), Gökhan (x), Burak (xx), Yusuf (xx), Alperen (xx) (Dm. 82 Ömerül Faruk x), Tevfik (xx) (Dk. 46 Serhat x), Safa (xxx) (Dk. 78 Berkay x), Taner (x) (Dk. 59 Ömer Faruk x)

GOLLER: Dk. 31 Cemal, Dk. 51 Hüseyin, Dk. 66 ve Dk. 75 Anıl Gir, Dk. 68 ve Dk. 72 Hakan Yakup (Fethiyespor) - Dk. 45 ve Dk. 63 Safa (Çengelköyspor)

SARI KARTLAR: Fatih Sercan (Çengelköyspor), Hayrullah, Mert (Fethiyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 68 Sabri (Yedek kulübesinde) (Çengelköyspor)

DHA