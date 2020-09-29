Fethiye potasında takviyeler sürüyor

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açtığı ek başvuru süreci sonrası 18 Eylül'de, tarihinde ilk kez Basketbol Süper Ligi'ne alınıp pazar günü kadrosunu takviye edemeden çıktığı ilk lig maçında Pınar Karşıyaka'ya 92-55 yenilen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, transferde gaza bastı.

Süper Lig'e alındıktan sonra yabancı olarak yalnız geçen sezondan Erick Neal'ın bulunduğu kadrosunu kısa forvet Elgin Cook'la takviye eden Fethiye, guard Branden Fraizer'la da anlaştı. 28 yaşında, 1.91 boyundaki oyuncu Avrupa'da daha önce Kaposvari, Khimik, Avtodor Saratov, Burgos ve son olarak Telekom Baskets Bonn'da görev yaptı.

DHA