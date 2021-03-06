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Fethiye Belediyespor çıkış yakalamak istiyor

Basketbol Süper Ligi'nde Fethiye Belediyespor, yarın Gaziantep Basketbol'u konuk edecek.

06 Mart 2021, Cumartesi 10:59 Son Güncelleme:
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Fethiye Belediyespor çıkış yakalamak istiyor

Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 22 haftada yalnız 5 galibiyet alarak düşme hattında son sıradan kurtulamayan Fethiye Belediyespor, yarın Gaziantep Basketbol'u çıkış yakalama hedefiyle konuk edecek.

Beşkaza Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Gaziantep Basketbol, ligde 11 galibiyetle Play-Off yarışı veriyor. Fethiye Belediyespor, kadrosundan son olarak Branden Frasier ve sakatlığı bulunan Erick Neal'la yollarını ayırıp, şutör guard Ricky Ledo'yu transfer etmişti.

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