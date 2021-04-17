Fethiye Belediyespor - Büyükçekmece maç sonucu: 83-70

Beşkaza Spor Salonu'nda ilk periyodu 17-9, ilk yarısı 39-18, üçüncü periyodu 63-38 sonuçlanan karşılaşmada ev sahibinden Cook 25 sayıyla galibiyete katkı yaptı. 29 haftada 8 galibiyete ulaşan Fethiye, ligde kalma mücadelesinde rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek. Maçta konuk Büyükçekmece'de 4 oyuncu koronavirüs testleri pozitif çıktığı için forma giyemezken, Fethiye'de ise Ricky Ledo oynamadı.

SALON: Beşkaza

HAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Serdar Ünal (xx), Kaan Büyükçil (xx)

LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYESPOR: Johnson (xxx) 18, Hasan Emir (x), Barış Hersek (x) 3, Cook (xxx) 25, Atkins (xxx) 21, Fırat (xx) 7, Abu (xx) 6, Caner (x), Sercan (x) 3

BÜYÜKÇEKMECE: Anderson (x) 4, Ömer Utku (xxx) 11, Eldridge (x), Mehmet Fırat (xx) 7, Mert Celep (x) 4, Enes Berkay (xxx) 22, Bekir Sabri (x), Klobucar (xx) 8, Burak (x) 3, Cengizhan (xxx) 11, Atakan (x)

1. PERİYOT: 17-9

İLK YARI: 39-18

3. PERİYOT: 63-38

DHA