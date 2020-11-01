Fethiye Belediyespor - Beşiktaş maç sonucu: 87-83

Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye, sahasında Beşiktaş’ı 87-83 mağlup etti. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, 6. maçında 2. galibiyetini elde ederken Beşiktaş ise 6. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Salon: Beşkaza Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Özlem Yalman xx, Duhan Köyiçi xx

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 27, Fırat Töz, Erdem İlter 2 , Abu 14, Frazier 12, Caner Ercan 2, Barış Hersek 4, Mustafa Baştürk, Polat Kaya, İbrahim Yıldırım, Cook 17, Atkins 9

Beşiktaş: Sedat Ali Karagülle, Şehmuz Hazer 6, Mehmet Yağmur, Blackmon 32, Ercan Osmani 8, Samet Yiğitoğlu, Ömer Yasin Küçük, Johnson 8, Sadık Emir Kabaca 6, Egehan Arna 6, Hakan Saylı, Alperen 17

1. Periyot: 20-15

Devre: 37-46

3. Periyot: 60-63