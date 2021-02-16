Fethi Sekin'in oğlu Tolunay Sekin Galatasaray'da oynamak istiyor
İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017’de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilmek istenen terör saldırısında teröristlerle çarpışırken şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin’in oğlu Burak Tolunay Sekin, Galatasaray’da forma giymeyi istediğini söyledi.
Altay altyapısında oynayan Burak Tolunay Sekin, "Babam benimle gurur duyardı diye düşünüyorum. O beni Galatasaray’da görmek isterdi" dedi. Burak Tolunay, geçen sezon Elit 14 Yaş Altı Ligi’nde Altay formasıyla çıktığı 20 maçta 7 gol kaydetti.