Altay altyapısında oynayan Burak Tolunay Sekin, "Babam benimle gurur duyardı diye düşünüyorum. O beni Galatasaray’da görmek isterdi" dedi. Burak Tolunay, geçen sezon Elit 14 Yaş Altı Ligi’nde Altay formasıyla çıktığı 20 maçta 7 gol kaydetti.