Fethi Pekin: Düzgün ve olumlu bir karar

16 Temmuz 2020 tarihindeki duruşmada, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 5 kişinin dosyasının ayrılmasına, 2016/62 no'lu dosyanın incelenmek üzere istenmesine, kumpas davasındaki delillerin gözden geçirilmesine ve yeni duruşmanın 6 Kasım 2020 tarihine ertelenmesine hükmedilmişti. Bugün görülen 2 ayrı davada, aralarında Şekip Mosturoğlu, Ümit Karan, İskender Alın, Korcan Çelikay ve Mecnun Otyakmaz'ın da olduğu 19 sanık için beraat kararı verildi. Mahkeme, Hakan Karaahmet'e ise ''konut dokunulmazlığını ihlale azmettirme'' suçundan 6 bin TL adli para cezası verdi.

İkinci davada da Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi "şike" ve "teşvik primi" suçlarından beraat etti.

FETHİ PEKİN: SON DERECE MUTLU BİR SONUÇ ALDIK

Görülen 2 ayrı davanın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, açıklamalarda bulundu. Son derece mutlu bir sonuç aldıklarını dile getiren Fethi Pekin, 9 yılı aşkın bir süredir dertlerini anlattıklarını kaydetti. Pekin, ''İki dosyaya ayrılmıştı davalar. Ardı ardına bu duruşmalar yapıldı ve beraat kararları çıktı. 9 yılı aşkın bir FETÖ'nün Fenerbahçe'ye yaptığı bu tuzak ortaya çıkması, savcımızın mütalaasında da açık ve net bir şekilde ifade edildi. Bu son derece sevindirici bir durum. Bu kadar uzun sürmesi bir ayıptır. Ama bugün çıkan karar da devletimizin son derece düzgün verdiği ve olumlu bir karar. Bu her iki karar da 7 gün içerisinde itiraz edilmezse kesinleşecek'' dedi.

''SAVCI BİR HUKUK DERSİ VERMİŞTİR''

Silivri 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 Kasım Pazartesi günü görülecek ''şike kumpası'' davası hakkında da konuşan Fethi Pekin, ''Pazartesi günü Silivri'de kumpas davası duruşması ile devam edeceğiz. Onu da yakından takip etmeye devam edeceğiz. Savcı bir hukuk dersi vermiştir. Son derece yetkin ve dolu dolu her noktaya değinerek bunun nasıl bir tuzak, illegal yollarla delillerin toplandığı, düzmece olduğu konularına değinmiştir. Mahkeme heyetine beraatini talep etmiştir ve heyet de beraatine karar vermiştir. İlk dosyada Ali Yıldırım, Şekip Mosturoğlu; ikinci dosyada Aziz Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu'nun konularında beraat kararı çıkmıştır. Bu kararlarla kapanmış olduğunu düşünmek istiyorum. Ama 7 gün içinde itiraz hakkı var. Gerekçeli karar çıktıktan sonra daha fazla açıklayacağımız konular olacak. Bugün 6 Kasım olması enteresan bir tesadüf. Hocamızın da dediği gibi Fenerbahçemizin ayları olur. Bugün de 6 Kasım'da son derece sevindirici bir neticeyle günü bitirmiş olacağız. Önümüzdeki süreci tahmin edebiliriz. 23'üncü Ağır Ceza'daki dosyamız bu 2 haftalık duruşmadan sonra 1 ya da 2 duruşma daha olacaktır. Önümüzdeki yılın ortalarını geçmeyeceğini düşünüyorum. Buradaki davalar bitti'' diye konuştu.

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)