Fenerbahçe Televizyonu’na telefonla bağlanan Fenerbahçe Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, şunları söyledi:

“Öncelikle tüm İslam alemine hayırlı Ramazanlar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Mübarek Ramazan aynının tüm insanlığa huzur, barış ve sükûnet getirmesini temenni ediyorum. Temennim bu yönde olmakla birlikte maalesef bugün huzur, barış ve sükûnetten bahsetmenin pek de mümkün olamadığı bir günün 7. yıl dönümüzdeyiz. Büyük bir kahır ve büyük bir elemle otobüsümüzde bulunan futbolcularımızı, teknik ekip ve çalışanlarımızı taşıyan otobüsümüze sıkılan kurşunun faillerinin halen bulunamamış olduğunu söylemekten, eylemin hala faili meçhul kategorisinde bulunmasından adalet adına nasıl hicap ve üzüntü duyduğumuzu kelimelerle anlatmak mümkün değil. Yaşanan bu cani saldırı elbette Türk sporu açısından kara bir lekedir, diye düşünüyorum. Tıpkı 3 Temmuz kumpasında olduğu gibi Fenerbahçe olarak bu hain saldırının failleri adalet önünde hesap verinceye kadar, yargılamaların takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Canımıza kast edenlerin bulunması için mücadelemizi de sonuna kadar sürdüreceğiz.

Bildiğiniz gibi Fenerbahçemiz her zaman adalete Fener yakan, zifiri karanlıklardan aydınlıklar yaratan bir kurum haline gelmiştir. Bu menfur ve hain saldırının faillerinin bir an önce bulunup, cezalandırılması sadece bizler, sadece Fenerbahçe, sadece Fenerbahçe camiası için değil Türk sporunun ve Türk yargısının da en mühim meselelerinden biridir ve öyle olmak zorundadır. Ben, bugüne kadar yönetime geldiğimden beri bu olayı bir suikasta teşebbüs olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla her nedense bir türlü aydınlanamayan bunun altını çizerek söylüyorum 'her nedense bir türlü aydınlanamayan' bu kara günün yedinci yıl dönümünde bu elim hadisenin sorumlularının yakalanıp hukuk önünde hesap vermelerini beklediğimizi belirtiyor, mücadelemiz sonuçlanmadıkça, adalet yerini bulmadıkça Fenerbahçemizin, Fenerbahçe camiasının huzura ermeyeceğini bir kez daha vurgulamak istiyorum."