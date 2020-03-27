Fetfatzidis hızlı ve çok zeki

Giannis Fetfatzidis, daha önce Yunanistan’da Olympiakos forması giydi ve kiralık olarak gittiği Aris de daha sonra onu bedelsiz olarak bonservisiyle aldı. Geçen sezon çok iyi oynamadı ancak bu sezon ligler durana kadar harika bir performans gösterdi. Çok teknik bir futbolcu ve aynı zamanda son derece zeki. Yunanistan Milli Takım formasını da giyiyor. Aris’te onu sağ kanat olarak kullanıyorlar ama onun gerçek yeri bana göre 10 numara yani forvet arkası. Yunan ligi oldukça sert bir lig ve genelde göbekten rakibin açıklarını bulmanız zor. Bu yüzden de Fetfatzidis, hızı sebebiyle kanatlarda kullanılıyor. Sol ayaklı bir futbolcu ve oldukça teknik. Fiziksel anlamda çok kuvvetli olmasa da işin hücum yönünde hızı ve dripling yeteneğiyle etkili olabiliyor. Asist ve gol özelliği var.

Tam bir takım oyuncusu

Eğer bir teknik direktör olarak ona sahipseniz, hücumun her yerinde yani; sol, sağ kanat ya da forvet arkası oynatabilirsiniz. Yunan meslektaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre de karakter olarak son derece düzgün bir futbolcu. Lider olarak değil ama takımın bir parçası olarak ekip içinde sorun yaratmayan, son derece profesyonel bir isim olduğunu öğrendik. Bu sezon 26 maçta 3 gol attı ve 8 asist yaptı. Aris onu kolay kolay bırakmayabilir ama Yunan kulübüne yapılacak yaklaşık 500 bin Euro’luk bir teklif, bu transferde Trabzonspor için tüm kapıları ardına kadar açabilir.

M. Çağrı Davran