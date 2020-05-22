Hemoglobin, kana rengini veren ve aynı zamanda oksijenin taşınmasına olanak tanıyan önemli bir yapıdır. Bu yapının temel taşlarından biri olarak ise demir öne çıkmaktadır. Aynı zamanda demiri depolama görevini üstlenen ise ferritin mineralidir. Ferritin eksikliği ile beraber demir eksikliği ortaya çıkmakta ve buna bağlı olarak hemoglobin yeterli derecede görevini yapmamaktadır. İşte böyle durumlarda çok ciddi hastalıklar ile karşı karşıya kalmak mümkün. O yüzden mutlaka ferritin minerali belli referans aralıkları arasında yer almalıdır.

Ferritin eksikliği nedir ve neden olur?

Temel görevi olarak ferritin demir mineralini depolar. Aynı zamanda yeterli derecede demirin vücuda salgılanması için gerekli olan bir proteindir. Yapılan kan testi ile beraber ferritin değerlerine bakmak suretiyle demir eksikliğin olup olmadığı anlaşılır. Eğer ferritin eksikliği yaşanıyor ise bu doğrultuda kişinin demir eksikliği yaşadığı görünür. Halk arasında kansızlık olarak da bilinen demir eksikliği için yapılacak olan test büyük öneme sahiptir.

Belli başlı bazı nedenlerden dolayı vücut içerisinde ferritin proteini eksilir ya da artabilir. Yapılan kan testleri ile beraber hemogramı yani kan sayımı üzerinden meydana gelen ferritin eksikliğinin değeri ölçülür. Yaşanabilecek olası farklı hastalıklar ya da belli başlı bazı sorunlara işaret edebilecek ferritin eksikliği, doğal olarak demir eksikliği ile beraber hemoglobin sorununu da yaratmaktadır.

- Aşırı adet kanaması,

- Demir eksikliği,

- Kan kaybı,

- Yoğun sigara tüketimi,

- Demir içeren besin kaynaklarının tüketilmemesi,

- Bazı kronik hastalıklar,

- Demir emilimi ile depolanmasında yaşanan problemler,

- Yetersiz beslenme,

- Sindirim sisteminde yaşanan rahatsızlıklar,

- C vitamini eksikliği,

- Alkol tüketimi,

- Aşırı oranda çay ile kahve tüketimi,

Bu gibi nedenlerden dolayı sağlıklı bir insan vücudunda ferritin eksikliği ortaya çıkabilmektedir.

Ferritin eksikliğini geçiren ve iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Ferritin eksikliği demek paralel olarak aynı zamanda demir eksikliğine işaret etmektedir. Bu sebepten dolayı her ikisine de iyi gelecek ve geçiren belli başlı bazı yiyecekler bulunmaktadır.

- Farklı yiyeceklerde bulunan C vitamini,

- Demir zengini minerale sahip ıspanak,

- Roka, marul ve maydanoz gibi pek çok değişik yeşillik,

- Kuru meyve çeşitleri,

- Kuru baklagiller ve tahıllar,

- Demir yönünden zengin İçeriğe sahip pekmez,

Düzenli olarak bu besin kaynakları tüketildiği zaman, belli bir referans aralığına sahip olması gereken ferritin istenilen dengeye ulaşabilir. Yukarıda verilen maddeler halindeki tüm kaynaklardan dengeli biçimde gün içerisinde belirli oranlarda tüketilmelidir. Böylece yaşanabilecek ferritin eksikliği ile beraber demir eksikliğini gidermek mümkün olur. Aynı zamanda meydana gelen olası hastalıklara karşı, mücadele konusunda güçlü bir koruma sağlar.

Ferritin eksikliğinin tedavisi nasıl yapılır?

Kan testi üzerinden ele alınan kan sayımı ile beraber Ferritin eksikliği ortaya çıkarılır. Can sıkıcı olabilecek belirtiler karşısında uzman doktor kontrolünde belli başlı bazı tedavi yöntemleri ele alınır. Özellikle kan yapıcı şuruplar ile beraber vitamin takviyeleri ve demir hapları doktor kontrolünde desteklenir. Tabii burada önemli olan ferritin eksikliğine sebebiyet veren durumu ortaya çıkarmaktır. Böylece kan yapıcı mineraller ile beraber demir eksikliği için gerekli takviye ele alınır.

Eğer hasta bir kan kaybı yaşıyor ve bu gibi problemlerle karşı karşıya kalıyorsa, ferritin eksikliği üzerinden yaşanan tedavinin ardından dengeye gelmesi için beklenir. Özellikle belli bir referans aralığı bundan ferritin, yaşanan yüksek orandaki düşüklük ile beraber ciddi hastalık problemleri yaratabilmektedir. O yüzden sağlıklı ve dengeli beslenmek ile sigara ve alkolden uzak durmak büyük öneme sahiptir. Aynı zamanda stresten uzak durmak ve hareketli bir yaşam önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Bazı durumlarda ferritin eksikliği anlaşılmama durumu söz konusu olabilmektedir. Bu sebepten dolayı mutlaka periyodik olarak ferritin yani demir eksikliği için kan testi yapılması gerekmektedir.