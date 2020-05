Formula 1 ekiplerinden Ferrari, Sebastian Vettel'in sezon sonunda bitecek olan kontratının yenilenmeyeceğini açıkladı. Geçtiğimiz sezon genç pilot Charles Leclerc'i takım kazandıran ancak ilk pilotu olarak belirlediği Vettel'den istediği verimi alamayan Ferrari kan değişikliğine gitme kararı aldı.

Ferrari’den yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki sürücü ile 2015’ten itibaren yarıştığı ve 14 birincilik elde ettiği takım arasındaki görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

Vettel ile geçen sezondan beri takım arkadaşı olan Charles Leclerc, Twitter’dan yaptığı açıklamada, dışarıdan öyle algılanmasa da aralarında büyük saygı olduğunu ve kendisinden çok şey öğrendiği Vettel ile aynı takımda yarışmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Red Bull takımıyla 2010-2013 sezonları arasında üst üste 4 şampiyonluk kazanan Vettel, Ferrari adına mücadele ettiği 2017 ve 2018’de yaklaştığı şampiyonluğu, sezonun ikinci bölümündeki hatalar sonrası Mercedes’ten Lewis Hamilton’a kaptırmıştı.

Son yıllarda yaptığı hatalar sebebiyle eleştirilen Vettel, 2019’daki performansıyla da tecrübesiz takım arkadaşı Leclerc’in gölgesinde kalmıştı. Alman sürücünün 240 yarışlık F1 kariyerinde 53 birinciliği ve 57 "pole pozisyonu" bulunuyor.

Yeni yapılanmada ise Monaco'lu genç sürücünün 1.pilot olması bekleniyor. Diğer ismin kimler olabileceği konusunda ise Daniel Ricciardo ve Albon'un isimleri geçiyor. Ancak flaş bir hamle olarak da Lewis Hamilton gündeme gelebilir. Büyük Britanyalı sürücünün Ferrari'de yarışma isteği biliniyor.

https://twitter.com/ScuderiaFerrari/status/1260101624539893760

Charles Leclerc'den veda mesajı

Charles Leclerc'den takım arkadaşına veda mesajı geldi. Genç pilot sosyal medya hesabında "Seninle takım arkadaşı olmak büyük onurdu. Zaman zaman pistte gergin anlar yaşadık, işler istediğimiz gibi gitmedi ama her ne kadar dışarıdan tam tersi gibi görünse de, aramızda her zaman saygı vardı. Senden çok şey öğrendim. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.