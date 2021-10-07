Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun bu hafta sonu düzenlenecek olan Türkiye Grand Prix'sine katılmayacağı açıklandı. Binotto gelecek yılın aracının geliştirilmesine odaklanmak için yarışa katılmayacak.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, daha önce yaptığı açıklamada bu yıl bazı yarışlara katılmayacağını ve o hafta sonlarında, fabrikada kalıp takıma uzaktan destek vereceğini dile getirmişti.

Takımdan yapılan açıklamaya göre Mattia Binotto, gelecek yılın aracının geliştirilmesine odaklanmak için Maranello'da görev yapacak ve Türkiye Grand Prix'sine katılmayacak. Ancak yarışın bütün seanslarını takip edecek.

Binotto'nun pit duvarındaki görevlerini Laurent Mekies'nin üstlenmesi bekleniyor.