Ferrari solunum cihazları üretmeye hazır

Ferrari'nin Maranello'daki tarihi üssü, corona virüsü nedeniyle zor günler geçiren İtalya'ya solunum cihazları üreterek destek olmak adına harekete geçti.

21 Mart 2020, Cumartesi 10:03 Son Güncelleme:
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Ferrari solunum cihazları üretmeye hazır

İtalya, corona virüsü salgını nedeniyle oldukça zorlu bir süreçten geçerken acil durum birçok şaşırtıcı olaya da neden olmakta. 

İtalya'da son dönemde yetersiz kalmaya başlayan solunum cihazları için Ferrari devreye girdi. Maranello'daki tesislerinde solonum cihazı üretmeye hazır olduklarını belirttiler. 

Ferrari ve otomotiv bileşenleri üreticisi Magneti Marelli, havalandırma sistemlerinde öncü olan Bologna çıkışlı Siare firmasıyla görüşmelerini sürdürüyorlar. 

Ferrari, Siare'ye lojistik destek sağlamanın yanı sıra Maranello'da bir üretim opsiyonu sunmuş durumda.

Ferrari'nin ve aynı zamanda Juventus'un sahipleri Agnelli ailesi, daha önce corona virüsü salgını nedeniyle 10 milyon euroluk bir bağışta bulunmuşlardı. Şimdi de hedef haftada 150 ila 300 arasındaki solunum cihazı üretimini iki katına çıkarmak olacak. 


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