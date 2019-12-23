Ferrari, Leclerc’in sözleşmesini uzattı

Formula 1 ekiplerinden Ferrari, Charles Leclerc’in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Yapılan açıklamaya göre 2022 yılında bitecek kontrat iki yıl daha uzatıldı.

23 Aralık 2019, Pazartesi 16:26
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Ferrari, Leclerc’in sözleşmesini uzattı

Formula 1 takımlarından Ferrari, Monakolu pilotu Charles Leclerc ile 2024 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzaladı. Takımdan yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki sürücünün 2022 sezonunun ardından bitecek kontratı 2 yıl uzatıldı.

Leclerc, F1 kariyerine başladığı 2018’de Alfa Romeo Sauber takımıyla pilotlar klasmanını 13. sırada tamamlayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ferrari’deki ilk sezonu 2019’da 2’si birincilik olmak üzere 10 kez podyuma çıkan Leclerc, 7 kez de "pole "pozisyonu"nu kazanmıştı.

ANKARA (AA) -


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