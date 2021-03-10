Formula 1’de Tifosi’nin merakla beklediği gün geldi. Ferrari 2021 Formula 1 sezonunda yarışacağı aracı SF21’in örtüsünü kaldırdı. Aracta ki yenilikler dikkatleri çekti. Ferrari, lansman kapsamında internet sitesinden yayınladığı video ile yeni aracını tanıttı. SF21'i bu sezon Charles Leclerc ve Carlos Sainz ikilisi sürecek.

Yepyeni bir burun tasarımı

Yayınlanan videoda takım patronu Mattia Binotto araçta tamamen yenilenmiş bir motor ve yeni aerodinamik tasarım kullandıklarını açıkladı. Aracın özellikle burun yapısındaki değişiklikler dikkatleri üzerine çekti.

Yeni renk düzeni

Renk düzeni olarak ön tarafta mat kırmızı son iki sezondaki araçlarda yer aldığı gibi dururken aracın arka taraflarına doğru geçtiğimiz sezon Ferrari’nin 1000. yarışı için özel kullanılan koyu kırmızı renk tercih edilmiş.

Ayrıca takımın sponsoru Mission Winnow logosunda kullanılan yeşil, renk düzenindeki yeniliklerden birisi. Ancak Ferrari’nin Mission Winnow logolarını bazı yarışlarda kullanamadığı biliniyor. Dolayısıyla yeni sezonda yeşil logoların araç üstünde ne kadar yer alacağı merak konusu.

Geçtiğimiz sezonda beklentilerin altında kalan ve tarihinin en başarısız sezonlarından birini geride bırakan Ferrari bu sezon toparlanmayı hedefliyor.