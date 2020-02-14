Ferrari'yi çok iyi tanıdığını belirten Vettel, şampiyonluk için elinden geleni yapacağını söyledi.

4 kez dünya şampiyonluğu bulunan pilot, ''Takımımdaki 6'ıncı sezonuma giriyorum. Kendimi iyi hissediyorum ve yarışmak için sabırsızlanıyorum. Umarım bu sezon istediğimiz sonucu alırız'' dedi.

Ferrari'deki 2. sezonunu yaşayacak Charles Leclerc ise kendilerinden beklentilerin çok olacağını dile getirdi.

22 yaşındaki sürücü, ''Benim için pozitif bir yıl olacak. Çıtayı her zaman yüksekte tutuyorum ve hazır hissediyorum'' şeklinde konuştu.

Formula 1 tarihine imzasını atan Ferrari, son şampiyonluğunu 13 yıl önce Kimi Raikkonen ile kazanmıştı.

Kaynak: TRT SPOR