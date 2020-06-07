Japonya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sagan Tosu’nun kadrosunda yer alan 35 yaşındaki Fernando Torres, eski takım arkadaşları Andres Iniesta ve David Villa’nın görev aldığı Vissel Kobe karşısında 2019 yılında son kez formasını terletti.

2007 yılının yaz aylarında genç yaşta kaptanı olduğu Atletico Madrid'den Liverpool'a transfer olan İspanyol forvet Fernando Torres, Kırmızılar'da geçirdiği 3,5 senede adeta Premier Lig'i kasıp kavurdu. El Nino lakaplı Torres, 142 maçta 81 kaydettiği Anfield Road seyircilerinin sevgilisi oldu. İşte Torres'in 'yuvam' dediği Atletico'dan efsane olduğu Liverpool'a transferinin hikayesi...