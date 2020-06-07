Fernando Torres'in Atletico Madrid'den Liverpool'a transfer hikayesi!
İspanyol forvet Fernando Torres, 2019 yılında Sagan Tosu'nun Vissel Kobe takımı karşısında çıktığı maçta son kez formasını terleterek yeşil sahalara veda etti. 2007 yazında genç yaşta kaptan olduğu Atletico Madrid'den Liverpool'a transfer olan Fernando Torres, Kırmızılar'da geçirdiği 3,5 senede adeta Premier Lig'i kasıp kavurdu. İşte Torres'in 'yuvam' dediği Atletico'dan efsane olduğu Liverpool'a transferinin hikayesi...
Japonya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sagan Tosu’nun kadrosunda yer alan 35 yaşındaki Fernando Torres, eski takım arkadaşları Andres Iniesta ve David Villa’nın görev aldığı Vissel Kobe karşısında 2019 yılında son kez formasını terletti.
2007 yılının yaz aylarında genç yaşta kaptanı olduğu Atletico Madrid'den Liverpool'a transfer olan İspanyol forvet Fernando Torres, Kırmızılar'da geçirdiği 3,5 senede adeta Premier Lig'i kasıp kavurdu. El Nino lakaplı Torres, 142 maçta 81 kaydettiği Anfield Road seyircilerinin sevgilisi oldu. İşte Torres'in 'yuvam' dediği Atletico'dan efsane olduğu Liverpool'a transferinin hikayesi...