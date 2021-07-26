İspanya'nın efsane golcüleri arasında yer alan Fernando Torres, teknik direktörlüğe adım atıyor. 37 yaşındaki futbol adamı, efsanesi olduğu Atletico Madrid'in 19 yaş altı takımının başına geçti.

Son olarak Japon ekibi Sagan Tosu takımının formasını giyen golcü futbolcu, 2019 yılında aktif oyunculuk kariyerine son vermişti. Atletico Madrid altyapısından yetişen Torres, Chelsea, Liverpool ve Milan gibi Avrupa devlerinin kadrosunda yer almıştı.

İspanya ile zirveye çıktı

Oyunculuk döneminde kulüp takımlarındaki başarısını milli takıma da taşımayı başaran Fernando Torres, İspanya ile 2008 ve 2012'de Avrupa şampiyonluğu, 2010'da ise Dünya şampiyonluğu yaşamıştı.



