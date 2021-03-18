Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü Fernando Santos, Canal 11'e verdiği röportajda Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes için övgü dolu ifadeler kullandı. Fernando Santos, Gedson'un kendisini en çok etkileyen oyunculardan biri olduğunu dile getirdi.

Galatasaraylı yıldıza övgülerde bulunan Fernando Santos, "Her zaman milli takımın geleceği olacağını düşündüğüm bir oyuncu var. O da Gedson Fernandes. Uluslar Ligi'nde milli takımda oynadığı ilk maçlarda beni en çok etkileyen oyunculardandı. Düzenli olarak milli takıma çağrılacak bir oyuncu olacağını düşündüm" ifadelerini kullandı.

Gedson Fernandes'in her zaman milli takım için önemli bir opsiyon olduğunu da aktaran Fernando Santos, "Tottenham'da oynamadı. Kariyeri durakladı ve aniden kayboldu. Oynamamaya başlasa da milli takımın radarından kaybolmadı. Beklenen gelişimi göstermedi ama bu tip oyuncular milli takım radarından çıkmıyor. Her pozisyonda milli takımın radarında olan birkaç oyuncumuz var" dedi.