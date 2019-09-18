Fernando Ricksen hayatını kaybetti

Kariyerinde Glasgow Rangers ve Zenit Saint Petersburg gibi önemli takımlarda forma giyen Hollandalı eski futbolcu Fernando Ricksen, 2013 yılından bu yana mücadele ettiği ALS hastalığına yenik düşerek henüz 43 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Bu sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybeden ve futbol dünyasını yasa boğan Ricksen için Rangers kulübü de resmi internet sitesi aracılığıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı. 2000 yılında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat tarafından İskoç ekibine transfer edilen eski sağ bek, Ibrox'ta altı yıl boyunca forma giymişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler