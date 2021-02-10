Fernando Ramos Hernandez’in Atatürk sevgisi

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen mavi-beyazlı ekibin Kübalı pasör çaprazı Hernandez, Anıtkabir ziyaretlerinde duygulandığını aktardı.

Atatürk’e büyük saygı duyduğunu anlatan Hernandez, "O’nun yattığı yer olan Anıtkabir’i ziyaret ettiğimde hissettiğim duyguları anlatamam. O çok büyük bir değer." şeklinde görüş belirtti.

Türk voleybolunun gün geçtikçe güçlendiğini, AXA Sigorta Efeler Ligi’nin mücadele etmesi zor bir platform olduğunu vurgulayan Hernandez, Türk voleybolunun uluslararası alanda da saygı gördüğünü kaydetti.

Halkbank’ın ligin önemli takımlarından biri olduğunu ifade eden 31 yaşındaki Hernandez, "Bu yıl üç kulvarda yürüyoruz. Her turnuvanın ayrı bir önemi var. Hangi müsabakaya çıkarsak çıkalım takım ona konsantre oluyor. Sonuç çalışma tempomuza bağlı olacak. Sonunda neler olacağını birlikte göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA