Salgın sonrası Süper Lig’de sezona Çaykur Rizespor deplasmanıyla başlayan Galatasaray’da büyük bir şok yaşandı. Sarı-Kırmızılılar’ın tartışmasız en önemli isimlerinden biri olan ve kazandığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Fernando Muslera, kaptan olarak çıktığı mücadelenin 15. dakikasında sakatlandı. Rize atağında sağdan topla hareketlenen Tunay, topu ceza sahası içerisindeki Milan Skoda’ya attı. Skoda’nın yakın mesafeden vuruşunu kurtaran Muslera, rakibiyle bu pozisyon sırasında çarpıştı.

Sağ bacağına darbe alan Muslera, acılar içinde yerde kaldı. Oyun hemen durdu ve hakem sağlık ekibini sahaya çağırdı. Galatasaray doktoru Yener İnce, Uruguaylı eldiveni kontrol eder etmez yedek kulübesine değiştirilmesi yönünde işaret yaptı. Saha içinde yaklaşık 12 dakika tedavisi süren Muslera’nın sağ bacağına özel bir bandaj yapıldı ve durumu ciddi olduğu için sedyeyle kenara alınamadı.

Kariyerinin en ağır sakatlığı

33 yaşındaki kaleci, ambulansın saha içine girmesiyle direkt hastanenin yolunu tuttu. Takım arkadaşlarının da keyfini kaçıran sakatlık sonrasında yüz ifadesinden oldukça üzgün gözüken Muslera’nın hastanere yapılan ilk kontrollerinde, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildiği öğrenildi. Muslera böylece, hem kariyerinin hem de Galatasaray’daki döneminin en ciddi sakatlığını yaşadı. Aslan’ın bu sezonki şampiyonluk yarışındaki en önemli kozları arasında yer alan ve 2011-2012 sezonundan bu yana Türkiye’de kazanılan 24 kupanın 14’ünü kaldıran tecrübeli file bekçisinin gelecek sezona yetişmesi de çok zor gözüküyor.

İşte röntgen filmi

Sahalardan 6 ay uzak kalacak Muslera'nın çekilen röntgeninde sağ ayak tibia (kalın kemik) ve fibula (ince kemik) kemiklerinde kırık tespit edildi.

Yerine Okan Kocuk girdi

Muslera’nın beklenmedik sakatlığı sonrası onun yerine eldivenleri Okan Kocuk giydi. Oyuna gireceğini tahmin etmediği için kenardan maçı izleyen Okan, bir anda kendisini kalede buldu. Galatasaray’da ikinci kez bir Süper Lig maçında sahne alan Okan, Skoda’nın penaltısını kurtardı ama sonrasında gole engel olamadı. Okan daha önce 12. haftadaki Başakşehir mücadelesinde kaledeydi.

Selçuk İnan sahaya girdi

Galatasaray’da Fernando Muslera’nın şok sakatlığı sonrası yedek kulübesinde yer alan takımın birinci kaptanı Selçuk İnan, hakemden izin alarak Uruguaylı kalecinin tedavisi sırasında sahaya girdi. Hemen Muslera’nın yanına giden Selçuk, takım arkadaşını teselli etti ve ambulansa binene kadar onun yanında kaldı.

Skoda özür diledi

Fernando Muslera’nın sakatlandığı pozisyon sırasında kendisiyle istem dışı olarak çarpışan ve Uruguaylı eldivenin sakatlanmasına neden olan Milan Skoda, bu duruma en çok üzülenlerin başında geldi. Çek oyuncu, bir an olsun Muslera’nın yanından ayrılmazken, tedavi sırasında doktorlardan bilgi aldı. 34 yaşındaki futbolcu, Muslera’dan da ambulansa bindiği sırada özür diledi.